Kılıçdaroğlu: Korkan Namerttir! Sert Mesaj

KILIÇDAROĞLU’NDAN NET AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay’ın ardından kendisi hakkında ortaya çıkan şaibe iddialarına ve sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarına sert bir dille yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” ifadeleriyle yaptığı açıklamada, hedef aldığı tehdit ve saldırılara karşı net bir duruş sergiledi.

SISTEMATIK HEDEF GÖSTERME

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023 tarihinde yaptığı videolu açıklamada, o günden bu yana sistematik bir şekilde hedef alındığını söyledi. Karanlık trol hesaplar, desteklenen bazı isimler ve gazetecilerin organize edilmiş bir linç kampanyası yürüttüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, can güvenliğine yönelik ciddi tehditler aldığını da dile getirdi. “Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var, silahla vurulmamı isteyenler de…” diyen Kılıçdaroğlu, bu sürecin giderek daha organize bir hale geldiğini belirtti.

BERABER SİYASET YAPTIĞI İSİMLER

Açıklaması içinde kendisiyle daha önce birlikte siyaset yapan bazı kişilerin de bu kampanyaya destek verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayanlar, şimdi başka mecralara savrulmuş durumda” dedi. Parti içinden ve dışından gelen çağrılara cevap veren Kılıçdaroğlu, polemiklerle değil halkla konuşan bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Her zaman gerçeğin tarafında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini sert ifadelerle tamamladı: “Sizden korkan sizden namerttir. Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara söylüyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.”

PARTİ İÇİNDE GERİLİM ARTIK GÖRÜLÜYOR

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, CHP içindeki kurultay sonrası gerilimin yeni bir evresine işaret ederken, parti tabanı ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.