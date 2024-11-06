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“Kılıçdaroğlu’na Seçimlerde Oy Verildi!”

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ABD SEÇİMLERİNDEKİ TANSİYON

Tarihin en çekişmeli seçimlerinden biri ABD’de yaşanıyor. Dünya genelinde ilgiyle takip edilen seçim günü geldi çattı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen bu seçim, ABD tarihinin en eşit oranlı seçimleri arasında yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU’NA OY VERİLMESİ GÜNDEM OLDU

ABD Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verildiği bildirildi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu’na olan bu oyla ilgili birçok farklı yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları arasında öne çıkan yorumlar ise şöyle: “Kılıçdaroğlu ‘öndeyiz’ diye tweet atarsa şaşırmayız”, “Avrupa’dan oy çıktı dedeme ya”, “Kamala Kilicdaroğlu” ve “Ben Kemal gelemiyorum”.

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