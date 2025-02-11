Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e İçişleri Mesajı

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile diğer televizyon temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruları yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KARARINI 6’LI MASA VERECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Kararı verecek olan 6’lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz” şeklinde ifade etti.

İYİ PARTİ LİDERİNE MESAJ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘İmamoğlu ve Yavaş’a hayır’ demeyiz açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı.” dedi.

SARAÇHANE BULUŞMASINA YORUM

İmamoğlu’nun çağrısı sonrası Saraçhane’de gerçekleşen buluşma hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu çağrı yaptı. Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.” diyerek saygının önemine vurgu yaptı.

ADAY AÇIKLAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağıyla ilgili, “Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanır” açıklamasında bulundu.

ÇOKLU ADAYLIK TARTIŞMASI

“Çoklu aday olur mu?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı. Bir lider masaya getirilirse tartışılır.” yanıtını verdi.

YSK BAŞKANININ AÇIKLAMASI ÜZERİNE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı’nın açıklamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “YSK başkanın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez, doğru değil. YSK’ya güvenmiyoruz, yargı ya da güveniyoruz. Seçim güvenliğine dair tedbirlerimizi alıyoruz.” şeklinde konuştu.