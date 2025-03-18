Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Mesajı

İMAMOĞLU’NA UYGULANAN İPTAL KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararları ve mevzuat şartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edilmiş durumda. Alınan bu karar, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını geçersiz kılıyor. Bu durum hakkında CHP cephesinden gelen tepkiler artıyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN HUKUK DIŞI ELEŞTİRİ

Bir tepki de İmamoğlu’nun kurultayda muhalefet ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iptal kararını hukuk dışı bulduğunu belirterek, “Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.