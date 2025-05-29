Kılıçdaroğlu’ndan Nevşin Mengü’ye Dava Açıldı

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu, suç duyurusunu CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili sürece dair kendisine yönelik ifadeler sebebiyle hazırlattı. Kılıçdaroğlu, Mengü ve Gülsunar’ın “hakaret” ve “iftira” suçlarından yargılanmalarını talep etti. Suç duyurusu dilekçesi, Kılıçdaroğlu’nun avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

DAVA SÜRECİ VE AÇIKLAMALAR

CHP kurultaylarının iptali için açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta gerçekleşti. Mahkeme, davanın, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılmış olan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talepleri doğrultusunda açıldığını tutanağa geçirdi. Dava 30 Haziran’a ertelendi. Dava sürecinin ardından Nevşin Mengü, YouTube kanalında Kılıçdaroğlu hakkında şu iddiada bulundu: “Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir.”

Mengü’nün paylaşımını alıntılayan Emrah Gülsunar ise, “Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.” ifadelerini kullandı.