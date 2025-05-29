Kılıçdaroğlu’ndan Nevşin Mengü’ye Duyuru

SUÇ DUYURUSU DETAYLARI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürüyen yargı süreci üzerinden kendisine yöneltilen ifadeler nedeni ile Mengü ve Gülsunar’a karşı “hakaret” ve “iftira” suçlarıyla ilgili suç duyurusu dilekçesi hazırlattı. Söz konusu dilekçe, Kılıçdaroğlu’nun avukatı aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

DAVA SÜRECİ VE İDDİALAR

CHP kurultayının iptaline yönelik davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmiş ve mahkeme, bu davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebi ile açıldığını kayda geçirmişti. Dava, 30 Haziran’a ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava süreciyle ilgili olarak şunları iddia etti: “Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir.” Mengü’nün paylaşımını alıntılayan Gülsunar ise, “Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir” ifadelerini kullandı.