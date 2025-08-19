Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Aday Önerisi

PARTİ GELİŞMELERİNE YENİ BAKIŞ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleceği hakkında önemli yorumlarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini ve mevcut duruma dair görüşlerini paylaştığı ifade edildi.

İMAMOĞLU’NUN YERİNE YENİ BİR ADAY

Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yerine parti yönetiminin yeni bir aday belirlemesi gerektiğine dair yakın çevresine net mesajlar iletti. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına da itiraz ettiğini belirtti. Atik, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını aktarırken, “CHP, sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor” dediğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, partinin 100 yıllık geçmişinin bu durumu kaldıramayacağını ifade etti.

ŞAHSILAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ

Kılıçdaroğlu, belirttiği görüşlerde, “Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamaz” ifadesini kullandı. Mevcut belediye başkanlarının, seçildikleri illerin halkına hizmet etmeleri gerektiğini vurguladı. İmamoğlu’na dolaylı bir mesaj gönderdiği savunuluyor. Kılıçdaroğlu’nun daha önceki iki aday hakkında rezerv koyarak, “Ne İmamoğlu ne Yavaş” dediği anlaşılmakta.

Kılıçdaroğlu’nun mevcut parti yönetimi hakkında da eleştirilerde bulunduğu öne sürülüyor. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Atik, Kılıçdaroğlu’nun, mevcut siyasi çizginin devam etmesi durumunda partide bölünme olabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var” şeklinde sözler sarf ettiği aktarılıyor. Bunun artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ifade etti.