Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Aday Önerisi!

KILIÇDAROĞLU’NDAN PARTİ GELECEĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin geleceği hakkında önemli tespitlerde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği bilgisi geldi.

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yerine, partinin yönetimin yeni bir aday belirlemek durumunda olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine ilettiği mesajlar, bu konuda oldukça kesin olduğunu gösteriyor. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıktığını belirtti. Atik, “Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ifadesine göre, “CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.”

Kılıçdaroğlu, “Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.” şeklinde bir mesaj da gönderiyor. Bu durum, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıklarına dair bir rezerv koyduğunu anlamak mümkün.

Atik’in aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun mevcut yönetimin sürdürdüğü siyasi çizgi devam ederse CHP’de bölünme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi.” dediği belirtiliyor.