Kılıçdaroğlu’ndan Yeni ‘Aday’ Önerisi!

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin geleceği hakkında önemli değerlendirmeler yaptığı şeklinde bilgiler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bulunması nedeniyle yerine yeni bir aday belirlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki netliği, yakın çevresine iletildi. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in açıklamalarına göre, Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı olduğunu da dile getirmiş. Atik, Kılıçdaroğlu’nun, “CHP, sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz,” ifadelerini kullandığını aktardı. Kılıçdaroğlu, yönetimin acilen yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi ve yeni bir program oluşturması gerektiğini belirtiyor.

DENİZCİLİK METAFORU VE SİYASET ANLAYIŞI

Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerinde “Bir şahıs üzerinden siyaset yapılamaz. Mevcut belediye başkanları, seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler,” şeklinde bir mesaj veriyor. Bu ifadeler, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıklarına karşı isyan ediyor gibi bir anlam taşıyor.

PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRİYOR

Kılıçdaroğlu’nun mevcut yönetimin izlediği siyasi çizgiyi eleştirdiği ve bu çizgide devam edilmesi halinde CHP’de bölünme yaşanabileceği konusunda uyardığı belirtiliyor. Atik’in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu, “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez,” değerlendirmesinde bulunuyor.