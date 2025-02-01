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Kılıçdaroğlu: Parti Üyeleri Adayı Belirlememeli

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KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin parti üyeleri tarafından yapılmasına yönelik tepki gösteriyor. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ile yaptığı söyleşide Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır” şeklinde konuştu.

PARTİ İÇİNDE AYRIŞMA RİSKİ

Kılıçdaroğlu, bu tarz bir sürecin parti içindeki ayrışmaları artırabileceğine dikkat çekti. “Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız,” diyerek sürecin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinin nasıl olacağının net olarak ortada olduğunu vurguladı ve “Meclis’teki CHP Grubu’nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin öncelikle “Cumhurbaşkanı kim olacak?” tartışmalarını sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

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