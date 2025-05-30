Kılıçdaroğlu: Sizden Korkan Namerttir!

ŞAİBE İDDİALARINA CEVAP VERİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı olarak 38. Olağan Kurultay sonrası ortaya atılan şaibe iddialarına ve sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” başlığıyla yayımladığı açıklamasıyla, kendisine yönelik tehdit ve saldırılara karşı net bir tavır sergiledi.

SÜREKLİ HEDEF GÖSTERİLİYOR

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023 tarihli videolu açıklamasında, o tarihten beri sistematik olarak hedef alındığını dile getirdi. Karanlık trol hesaplar, bazı isimlerin ve gazetecilerin organize şekilde yürüttüğü bir linç kampanyası olduğuna dikkat çekti. Can güvenliğine yönelik ciddi tehditler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var, silahla vurulmamı isteyenler de…” ifadelerini kullanarak bu süreçteki artan organize durumu vurguladı.

BİRLİKTE SİYASET YAPTIĞIM İSİMLER DE DESTEK VERİYOR

Açıklamasında, kendisiyle geçmişte birlikte siyaset yapan bazı kişilerin de bu kampanyaya katkı sağladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayanlar, şimdi başka mecralara savrulmuş durumda” dedi. Parti içinden ve dışından gelen konuşma çağrılarına cevap vererek, polemiklerle değil halkla diyalog kuran bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Her zaman hakikatin yanında olduğunu söyleyerek, konuşmasını sert ifadelerle noktaladı:

KORKAN NAMERTTİR

“Kendimi direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.” Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, CHP içindeki kurultay sonrasındaki gerginliğin yeni bir boyutuna işaret ederken, parti tabanı ve kamuoyunda büyük yankı buldu.