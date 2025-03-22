Kılıçdaroğlu ve İnce: Kaybeden Adaylarız

TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saraçhane’de bir araya geldi. İnce, burada yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. “Sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı” diyerek, muhalefetin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve “Bu Karadeniz uşağı aradan kaç sene geçti bir daha aldı belediyeyi” ifadesini kullandı.

DEMOKRATİK HAKLAR VE ŞİDDETİ REDDEDİYOR

İnce, “Bu ülkenin 3 büyük sorunu vardır: Cehalet, ihanet ve adalettir” diyerek eğitim ve adalet konularına vurgu yaptı. Öğrencilere demokratik haklarını kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu: “Direnin, yürüyün, şarkı söyleyin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın.” Ayrıca, “Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar taksın” diyerek karşıt görüşteki kişilerin eylemlerine atıfta bulundu.

DEVLET POLİSİ VE ERDOĞAN ELEŞTİRİSİ

İnce, polis ve jandarma mensuplarına seslenerek, “Sizin çocuklarınız yok mu utanmıyor musunuz gaz sıkmaya” dedi. “Biz sizin yanınızdayız. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz” diyerek dayanışma mesajı verdi. İmamoğlu’nun hedef alınmasına karşı çıktığını belirten İnce, “İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN GEREKEN ADIM

Konuşmasının sonunda, Kılıçdaroğlu ve kendi durumlarını değerlendirerek, “Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız” açıklamasında bulundu. “Yapmamız gereken CHP’nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum” diyerek hem kendine hem de partiye destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.