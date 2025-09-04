Kilis’Te 3 Araç Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Kilis-İslahiye yolunun 10. kilometresinde, üç aracın birbiriyle çarpıştığı bir kaza gerçekleşti. S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. yönetimindeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C.’nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil kazanın tarafları oldu.

MINİBÜS DEVRİLDİ, KAYIP YAŞANDI

Kaza sonucunda minibüs yan yatarken, 17 yaşındaki Fatma Baştaş yaralanarak Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız yaşamını yitirdi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazadan etkilenen diğer dört kişi ise E.Ç., N.F.Y., H.E. ve A.B. olarak belirlendi. Bu kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza hakkında yetkililerce bir soruşturma başlatıldı.