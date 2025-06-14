Kilis’te Araçlar Çarpıştı: 8 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kilis-Hatay kara yolunun 40. kilometresinde, H.D’nin kullandığı otomobil ile M.K’nın yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede her iki sürücü ile otomobillerdeki 6 kişinin yaralandığını tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı.