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Kilis’te Kaçak Terörist Yakalandı

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İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE YAKALAMA

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü saflarında 2022 ve 2023 yıllarında Suriye’nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen S.E.A. hakkında yakalama kararı çıkardı.

KİLİS’TE YAKALANDI

Şüpheli, 5 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep’in Karkamış ilçesi üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Adli işlemleri için Kilis’e götürülen S.E.A., 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, işlemlerin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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