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Kilis’te Terörist Yakalandı

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JANDARMA ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALAMA KARARI

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen S.E.A. hakkında yakalama kararı alındı. Şüphelinin, 2022 ve 2023 yıllarında Suriye’nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

KAÇAK YOLLARLA GİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

S.E.A., 5 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep’in Karkamış ilçesinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemler için Kilis’e götürülen şüpheli, 6 Mayıs’ta mahkeme tarafından tutuklandı. Ardından, S.E.A. Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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