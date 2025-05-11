Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu, 2 Zanlı Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere dair kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi’nde durdurulan araçlar üzerinde operasyon yapan ekipler, A.A. ve E.G. isimli iki şüpheliyi gözaltına alıyor.

ARACILARDA YAPILAN ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin araçlarda gerçekleştirdiği aramalarda büyük bir miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Toplamda 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ile birlikte 50 tabanca fişeği bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk ediliyor ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıyor.