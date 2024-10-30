“Kilo Verme Sürecini Anlattı”

HIZLA DİKKAT ÇEKEN KİLO VERİMİ

Hazal Kaya, son zamanlarda verdiği kilolarla gözlerin üzerine çekiyor. Tiroit ve şeker hastalığına sahip olduğunu belirten Kaya, bu durumda beslenme şekli konusunda da dikkatli davranıyor. “Ben şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum.” diyor. 34 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Ali Atay ile evlenmiş ve çiftin iki çocukları olmuştu. Son günlerdeki açıklamaları ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BİRBİRİNE ZIT İKİ İNSAN

Hazal Kaya, Ali Atay ile olan ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu. “Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu.” ifadesiyle çiftin arasındaki bağı gözler önüne serdi. Bu sözleri toplumsal medyada geniş yankı buldu ve sıkça konuşuldu.

Kaya, sağlığını koruma çabası içinde olduğunu vurgulayarak, “Tiroidim var şekerim var bu iki sağlık durumu da tetikleyen şeyler. Dedim ki ben sette zayıflarım hep. Arkadaşlar ben bu işi başarıyorum diye başladım. Çok kilo verdim.” şeklinde konuştu. Sağlığını korumak için şekerine uygun beslenmeye dikkat ettiğini belirten Hazal Kaya, “Önce sebze yiyorum sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Hiç yemediğim bir şey yok.” açıklamasıyla dikkat çekti. Ayrıca yalnızca pilates yapabildiğini ifade etti.