Kim, “ABD Saldırırsa, Gücümüzü Kullanırız!”

KİM JONG-UN’UN AÇIKLAMALARI VE SAVUNMA ANLAŞMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’ya asker gönderme kararını destekleyerek, bu adımın Moskova ile Haziran 2024’te imzalanan karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde “meşru” olduğunu ifade etti. Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’nde düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü etkinliğinde konuşan Kim, ABD ve müttefiklerine yönelik uyarılarda bulundu. Ayrıca, Kuzey Kore’nin Rusya’ya karşı yaşanabilecek yeni bir saldırıya karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

MEŞRU ADIM: RUSYA’NIN YANINDAYIZ

Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin Rusya-Ukrayna savaşına katılımını “egemenlik haklarının bir parçası” olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri desteği zorunlu kıldığını hatırlattı. Kim, “Bu savaşa katılımımız, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na tamamen uygundur,” diyerek, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesinin arkasındaki hukuki dayanakları belirtti.

ABD VE GÜNEY KORE’YE SERT ELEŞTİRİLER

Kim, konuşmasında Ukrayna’yı “nükleer bir güce saldıran kukla devlet” şeklinde tanımlayarak sert eleştirilerde bulundu. Güney Kore’nin ise “ABD’nin en sadık uşağı” olduğu yönündeki söylemleri dikkat çekti. Seul’de bulunan ABD askeri varlığının “pervasız” hale geldiğini iddia eden Kuzey Kore lideri, “Eğer ABD ve uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim,” diyerek tehditler savurdu. Bu söylemler, bölgedeki gerilimin artmasına yol açan bir çıkış olarak değerlendirildi.

MOSKOVA-PYONGYANG İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024’te uygulamaya girecek Moskova-Pyongyang anlaşmasının, karşılıklı askeri yardımlaşmayı içereceğini ve Kuzeydoğu Asya’da “bölünmez bir güvenlik sistemi” oluşturma hedefini taşıdığını açıklamıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşmak için Rusya’ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan yaklaşık 600’ünün yaşamını yitirdiğini ve 4 bin kadarının yaralandığını bildirdi. Anlaşma, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker ve silah takviyesi sağlamasını meşrulaştırırken, Pyongyang’ın Rusya’dan alacağı ekonomik ve askeri teknoloji desteğiyle ilgili endişeleri artırıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BÖLGESEL ENDİŞELER

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi, uluslararası alanda büyük yankı buldu. Güney Kore, ABD ve diğer Batılı ülkeler, bu iş birliğini “uluslararası hukukun ihlali” olarak kınadı. Seul, Moskova ve Pyongyang’a “yasa dışı askeri işbirliğini derhal durdurma” çağrısı yaptı. Bunun yanında, Kuzey Kore’nin Rusya’dan hava savunma sistemleri ve füze teknolojisi gibi kritik askeri destekler aldığına dair iddialar, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik endişelerini arttırıyor.