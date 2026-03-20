Kim Jong Un Ve Kızı Ju Ae Tanklı Tatbikatta Görüntülendi

KUZEY KORE’DE ASKERİ TATBİKAT

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, ülkenin yeni nesil savaş tankının denendiği kapsamlı askeri tatbikat sırasında bir araya geldi. Devlet medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, Kim’in hareket halinde olan tankın üzerinde oturduğu, Ju Ae’nin ise tank kapağından başını çıkardığı gözlemleniyor. Pyongyang’daki 60 No’lu Eğitim Üssü’nde düzenlenen tatbikatta, zırhlı birliklerin tanksavar füzeleri ateşlediği, arka cephedeki birliklerin ise simüle edilmiş düşman insansız hava araçları ve helikopterlerini hedef aldığı belirtildi. Bu sayede piyade ve tankların ilerlemesi için alan yaratıldığı ifade edildi.

TATBİKATTA GÜÇ GÖSTERİSİ

Tatbikatı izleyen Kim Jong Un, tankların “yeri sarsarak ilerlediği” anları memnuniyetle gözlemlediği ve bunun ordunun cesaretini temsil ettiğini vurguladığı aktarıldı. Tatbikat, son dönemlerde gerçekleştirilen füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatlarının hemen ardından yapıldı. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimlerin sürmekte olduğunu gösteriyor.

KIM AİLESİNİN YENİ ÜYESİ

Kuzey Kore’de Kim ailesi, uzun yıllardır ülkenin idaresini sürdürürken, “Paektu soy hattı” etrafında şekillenen liderlik kültürü, günlük yaşamın merkezinde yer alıyor. Güney Kore istihbaratının geçtiği bilgilere göre, henüz genç yaşta olduğu değerlendirilen Ju Ae’nin, açık bir şekilde “halef olarak belirlendiği” düşünülüyor.