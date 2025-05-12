Kim, Zatürre Nedeniyle Hayatını Kaybetti

DEMANS HASTALIĞI VE ZATÜRRE TEDAVİSİNİN SONUCU OLARAK HAYATINI KAYBETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı teşhisi konulan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AYLA FILMİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN UYARLANDI

Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş olan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kız çocuğunun bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla isimli kızın hikayesini konu alıyordu.