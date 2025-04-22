Kimyasal Gaz Ve Sıvı Kullanılmadı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, “kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı” iddialarına yanıt verdi. EGM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Açıklama, Türk Tabipler Birliği tarafından 15 Nisan’da yapılan suç uydurma ve dezenformasyon başvurusunun ardından geldi.

KİMYASAL GAZ KULLANILMADIĞI VURGUSU

EGM, “toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır” ifadesini kullandı. Açıklamada, Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı şikayetin mesnetsiz olduğu açıklandı. Emniyet güçlerinin toplumsal olaylar sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazların, yasaklı kimyasal gazlar olmadığını ve bu gazların 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasal olarak kullanıldığını belirtildi. Bu malzemelerin, kamu düzenini sağlamak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

GÖZALTILARDA YASA DIŞI UYGULAMALARA YER YOK

Gösteri ve eylem yasağına rağmen gerçekleşen olaylarda yapılan gözaltılara dair EGM, yasal çerçevede hareket ettiklerini açıkladı. Gözaltına alınan her şahsın erişiminde hekim raporları tutulduğunu ve bunların tutarlılık gösterdiğini belirtti. Ayrıca, gözaltına alınan kişilerle ilgili işkence veya kötü muameleye dair bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

EGM, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddiaları titizlikle incelediklerini bildirdi. Açıklamada, bu tür ithamların, kamu güvenliğini sağlamakla görevli EGM’nin itibarını zedelemeyi amaçladığı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların yasal toplu gösteri ve eylem haklarını kullanmaları için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı. Emniyet teşkilatına yönelik iddialarda bulunanlara karşı suç duyurusunda bulundukları bildirildi.