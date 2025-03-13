Gündem

Kimyasal Madde Ekipleri Alarma Geçirdi

kimyasal-madde-ekipleri-alarma-gecirdi

TEHLİKE OLUSTURAN KAZA

İstanbul Sarıyer’de, otoyolda ilerleyen bir tankerin haznesi bilinmeyen bir nedenden dolayı delindi. Bu delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola yayıldı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ HIZLA HAREKET ETTİ

Tanker sürücüsü durumu çabuk fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Delinme sonucunda otoyola yayılan kimyasal maddenin yanıcı ve patlayıcı olma ihtimali ekipleri alarma geçirdi. Gelen ekipler, tankerden yayılan maddenin endüstri ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu tespit etti.

KUMLAMAYLA GÜVENLİK SAĞLANDI

Olayın ardından otoyol düzenleme ekipleri, demir klorür maddesinin yayıldığı noktalara kumlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın akabinde tanker, karşı istikamete yönlendirildi ve kimyasal madde hazneden kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Hyundai 2024 Modelleri İçin İndirim Kampanyası Başlattı

Hyundai, otomobil pazarında dikkat çekici yeni bir kampanya başlatarak tüketicilere sürpriz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kampanyanın detayları merakla bekleniyor.
Flaş

Hudutsuz Sevda’da Sürpriz Bir Görüşme Yaşanıyor

Hudutsuz Sevda dizisi 56. bölümüyle izleyicileri etkilemeyi sürdürüyor. Diziyle ilgili gelen son gelişmeler ise izleyenleri şaşırttı; krizle ilgili detaylar gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.