Kimyasal Madde Ekipleri Alarma Geçirdi

TEHLİKE OLUSTURAN KAZA

İstanbul Sarıyer’de, otoyolda ilerleyen bir tankerin haznesi bilinmeyen bir nedenden dolayı delindi. Bu delinme sonucu tankerden sızan kimyasal madde otoyola yayıldı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ HIZLA HAREKET ETTİ

Tanker sürücüsü durumu çabuk fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Delinme sonucunda otoyola yayılan kimyasal maddenin yanıcı ve patlayıcı olma ihtimali ekipleri alarma geçirdi. Gelen ekipler, tankerden yayılan maddenin endüstri ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğunu tespit etti.

KUMLAMAYLA GÜVENLİK SAĞLANDI

Olayın ardından otoyol düzenleme ekipleri, demir klorür maddesinin yayıldığı noktalara kumlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın akabinde tanker, karşı istikamete yönlendirildi ve kimyasal madde hazneden kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.