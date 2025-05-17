Kına Gecesinde Disko Topu Düştü!

DÜĞÜN SALONUNDAKİ KAZA

İzmit’in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda yer alan bir düğün salonunda B.M. ve B.S. isimli kişilerin kına gecesi etkinliği sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Eğlence esnasında disko topu, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek pistte dans eden gelin ve iki misafire çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonucunda yaralanan gelin, hızlı bir şekilde ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.