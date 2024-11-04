Kira Artış Oranı Açıklandı

KASIM AYI KİRA ARTISINA İLİŞKİN ORAN

Kasım ayı için belirlenen kira artış oranı yüzde 62,02 oldu. 2024 yılı Ekim ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Kasım ayındaki kira artış tavanı netleşmiş oldu. Bu oran, kira artışlarının ne kadar olacağını gösteriyor.

TÜFE DEĞİŞİMİ VE KİRA ARTIRIM ORANLARI

2024 yılı Ekim ayında TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 2,88 olarak kaydedildi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 48,58 oranında artış görüldü. On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında, kira artış oranı yüzde 62,02 olarak hesaplandı.

Kaynak: İHA