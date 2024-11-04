Kira Artış Oranı Kesinleşti! Dikkat!

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK, Ekim ayı itibarıyla enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklama, Kasım ayında uygulanacak kira artış oranının üst sınırını netleştirmiş oldu.

KİRA ZAMMI ORANI BELİRLENDİ

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılması sonucu, konut ve işyerleri için geçerli olacak kira artış oranı da belirli hale geldi.

DETAYLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Kira artış oranıyla ilgili gelişmeler, özellikle kiracı ve kiraya verenler açısından büyük bir önem taşıyor. Kira zammı ile ilgili oluşacak yeni durumlar, dikkate alınması gereken gereksinimler arasında yer alıyor.