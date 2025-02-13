Kira Geliri Mükellefinde Yüzde 19,6 Artış

Türkiye’deki Gelir Vergisi Mükellefleri Artıyor

Türkiye’deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024 yılında önemli bir yükseliş göstererek bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 2 milyon 606 bin 489’a ulaştı. Ancak bu artışın en dikkat çekici bölümü, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) olarak bilinen kira geliri vergisi mükellefi sayısındaki rekor artış oldu. Geçen yıl, kira geliri beyan eden mükellef sayısı 443 bin 916 kişi artarak toplamda 2 milyon 710 bin 366’ya yükseldi. Bu alandaki artış oranı ise yüzde 19,6 olarak kaydedildi.

Faal Mükellef Sayısında Genel Artış

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç, Türkiye genelinde diğer vergi türlerine tabi faal mükellef sayısında yıllık bazda bir artış gözlemlendi. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da aynı dönemde 48 bin 31 kişi artarak 1 milyon 191 bin 375’e ulaştı. Bu kategorideki artış oranı yüzde 4,2 olarak hesaplandı. Ayrıca, gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı 2023 yılına göre 189 bin 113 kişi artarak 4 milyon 151 bin 166’ya çıktı ve bu artış oranı yüzde 4,8 olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi (KDV) mükellef sayısındaki artış ise 152 bin 880 kişi ile 3 milyon 705 bin 178’e ulaştı ve KDV mükellef sayısındaki artış oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Denetimlerin Etkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son dönemde kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik başlattığı yoğun denetimlerin mükellef sayısına olumlu yansıdığı görülüyor. Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısındaki yüzde 19,6’lık rekor artış, denetimlerin vergi gelirlerinin artırılması ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi noktasında etkili olduğunu gösteriyor.

Basit Usulde Vergilendirilenlerde Azalma

Verilerde dikkat çeken bir diğer durum ise, belirtilen dönem içerisinde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısında yüzde 1,4’lük bir azalma yaşanarak bu sayının 821 bin 849’a gerilemesi oldu. Bu durum, gelir vergisi mükellefleri arasında basit usulde vergilendirme uygulamasının azalması yönünde bir gösterge oluşturuyor.