Kira Sözleşmeleri Artık e-Devlet Üzerinden!

YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ HİZMETİ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerinin yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Bu hizmetin ilk aşaması, bugün itibarıyla hayata geçirildi. İlk aşamada 18 yaş üzerindeki e-Devlet kullanıcıları bu hizmetten yararlanabiliyor. Uygulamanın ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet Kapısı “Kira Sözleşmesi İşlemleri” alanından sözleşme hazırlıyor ve kiracı da e-Devlet Kapısı üzerinden bu sözleşmeyi onaylıyor. 10 hissedara kadar olan taşınmazlar da bu hizmet ile kiraya verilebiliyor. Oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” hazırlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA GELİYOR

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler, sözleşmeleri hazırlayıp tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma görevini üstlenecek. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesi çalışması, vatandaşların bu tür uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Sağlanan bu hizmetle birlikte, tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulması hedefleniyor. Ayrıca bu sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri sağlanması ön görülüyor. Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, kullanıcıların sözleşmeleri hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabileceğini belirtti.