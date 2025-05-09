Kira Sözleşmeleri E-Devlet’te Başladı!

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ORTAMINDA YAPILABİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerinin yapılmasına yönelik çalışmalarda ilk aşamayı Kasım 2024’te tamamladı. Mevcut sistemde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden hazırladıkları sözleşmeleri kiracıların onayına sunabiliyor. Bu hizmet aracılığıyla oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” oluşturuluyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

EMLAK DANIŞMANLARI DA SÜRECE DAHİL OLDU

Çalışmanın ikinci aşamasında sona yaklaşılırken, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmeti, artık emlakçılar için de erişilebilir hale geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında bir araya gelerek kira kontratını imzalayabildiğini ancak emlak danışmanlarının sürece dahil olmadığını açıkladı. Akçam, “Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek.” şeklinde konuştu.

KİRA KONTRATLARINDA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEME GELİYOR

Akçam, sistemin elektronik ortama aktarılmasının kiracıların güvenilirliğini, kira artış oranını ve meskende kaç yıldır oturdukları gibi bilgilerin Bakanlık tarafından belirlenmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sistemle ilgili güncellemelerin ve düzenlemelerin devam ettiğini ifade eden Akçam, Borçlar Kanunu’na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmesi durumunda, ev sahibi ile kiracı arasındaki birçok sorunun çözüleceğine ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçileceğine dikkat çekti.