Kira Sözleşmeleri E-Devlet’te Başladı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesine yönelik ilk aşama çalışmalarını Kasım 2024’te tamamladı. Mevcut sistemde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden hazırlanan sözleşmeleri kiracı tarafından onaylatabiliyor. Bu sistemle oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

İkinci aşamada sona yaklaşılırken, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmeti bugün itibarıyla emlakçılar için de erişime açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira sözleşmesini imzalayabildiğini ancak emlak danışmanlarının sürece dahil olmadığını ifade etti. Uygulamanın emlakçılar için hayata geçirilmesiyle, gayrimenkul sahipleri emlak danışmanlarına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanları, aldıkları yetkiyle kiracı adayına sözleşmeyi elektronik ortamda ulaştırabilecek. Ayrıca, kira sözleşmesi oluşturan emlak danışmanları, barkodlu belge çıkarabilecek. Bu sayede emlak danışmanları, mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleklerini resmi olarak icra edebilecek.

KİRA KONTRATLARINDA ŞEFFAFLIK

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınmasının, kira artış oranı, kiracının güvenilirliği ve kiracının oturduğu süre gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilmesine olanak sağlayacağını anlattı. Sistemdeki güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmesinde kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale gelmesi durumunda, ev sahibi ile kiracı arasında sıkça yaşanan problemlerin birçoğunun çözüleceğini vurguladı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.