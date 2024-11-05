Kira Sözleşmeleri E-Devlet Üzerinden Başladı

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN HAZIRLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacağına dair çalışmaların tamamlandığını bildirmişti. Yapılan açıklamalara göre söz konusu hizmetin ilk aşaması kısa bir süre önce uygulamaya konuldu.

18 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER FAYDALANABİLİYOR

Yeni uygulamadan yararlanacak ilk grup, 18 yaş ve üzerindeki e-Devlet kullanıcıları oldu. Hizmetin başlangıç aşamasında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet Kapısı “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden sözleşmeyi hazırlıyor ve kiracı da yine e-Devlet üzerinden bu sözleşmeyi onaylıyor. Ayrıca, en fazla 10 hissedara sahip taşınmazlar için de bu hizmetten yararlanmak mümkün. Bu sistem sayesinde oluşturulan kira sözleşmeleri zaman damgalı “barkodlu belge” ile güvence altına alınarak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA GELECEK

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonuna doğru hayata geçirilecek. Yapılan düzenlemeye bağlı olarak, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler de sözleşme hazırlama sürecine dahil olacak. Bu düzenlemenin amacı, vatandaşların kira sözleşmeleriyle ilgili ortaya çıkan problemlerine çözümler sunmak. Ayrıca, bu uygulama ile Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulabilmesi için gerekli verilerin sağlanması hedefleniyor. Bakan Şimşek, yeni hizmetin tüm kesimlere fayda sağlayacağını ve kira sözleşmelerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılacağını ifade etti.

BÜYÜK MÜJDESİ

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!” dedi. Bu yeni sistem ile vatandaşların kira sözleşmeleri, daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde oluşturulabiliyor.