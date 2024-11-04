Kira Sözleşmeleri e-Devlet Üzerinden Hazır!

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN HAZIRLANIYOR

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla hazırlanmasına yönelik hizmet, bugün itibarıyla vatandaşların erişimine açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerinin yapılmasına dair çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, bu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla hayata geçirildi. Uygulamadan faydalanmak isteyen, 18 yaş üstü e-Devlet kullanıcıları bu hizmetten yararlanabiliyor. İlk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından “Kira Sözleşmesi İşlemleri” kısmı üzerinden oluşturulan sözleşme, kiracı tarafından aynı kapı üzerinden onaylanıyor. Ayrıca, 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmet aracılığıyla kiraya verilebiliyor.

Hizmetin ikinci aşaması yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetki verilen diğer kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma süreçlerine dahil olacak. Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine yönelik çalışmanın, vatandaşların bu konudaki uyuşmazlıklarının çözüm talepleri üzerine başlatıldığı belirtildi. Bu hizmet ile tüketicilerin, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtulması hedefleniyor. Ayrıca, bu sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri sağlanması planlanıyor. Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesim için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.