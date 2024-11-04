Kira Sözleşmeleri E-Devlet Üzerinden Yapılacak

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmasına dair gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını belirtmişti. Bugün itibarıyla uygulamanın ilk aşaması hayata geçiyor. Bu aşamada, 18 yaş ve üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları hizmetten yararlanabiliyor. Kullanıcılar, taşınmaz sahibi gerçek kişiler aracılığıyla e-Devlet Kapısı’nda “Kira Sözleşmesi İşlemleri” kısmından hazırlanan sözleşmeleri kiracılar tarafından onaylatabiliyor. Ayrıca, bu uygulama 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar için de geçerli.

BELGE DÜZENİ VE DOĞRULAMA İŞLEMLERİ

Hizmet aracılığıyla oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” oluşturuluyor ve bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi yapılabiliyor. Uygulamanın ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetkili kişiler sözleşme hazırlıklarını yaparak tarafların, yani taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunacak. Bu yenilik, vatandaşların kira sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlık çözüm taleplerinin artması üzerine hayata geçirilmişti.

TÜKETİCİLER İÇİN YENİ BİR DÜZEN

Bu hizmetin amacı, tüketicilerin kiraya verilmiş taşınmazlarla ilgili sözleşmeleri ilgili kurumlara iletme yükünden kurtarılması olarak belirlenmiş. Ayrıca, bu sözleşmeler sayesinde Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri sağlanması planlanıyor. Bakan Şimşek, bu uygulamanın tüm kesimlere fayda sağlayacağını ve sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde düzenlenebileceğini vurgulamıştı.