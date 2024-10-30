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Kira Tartışması Tekmeli Tokatlı Kavga

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OLAYIN GELİŞİMİ

Dün, saat 15.30 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir emlak ofisinde olay meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi 6 aylık kirayı tahsil edemediği nedenle emlak ofisine giderek kiracılardan dükkânı boşaltmalarını talep etti. Bu talep üzerine taraflar arasında çıkan tartışma hızla büyüdü.

KAVGA VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Tartışma sırasında, tekme ve tokatlarla devam eden bir kavga yaşandı ve bu kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sırasında dükkanın camları kırıldı. Taraflar, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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