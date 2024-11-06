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Kiracı Anaokuluna Protesto Yöntemi Geliştirildi Kiracısı Özel Bir Anaokulu İşleten Ev Sahibi, 1 Yıldır Kira Bedeli Alamayınca Bu Şekilde Bir Protesto Yoluna Gitti. İzmir’in Bornova İlçesi Kazımdirik Mahallesi’nde Müzisyen N.G.’nin İşlettiği Özel Yeni Nesil Anaokulu’ndan 12 Ay Boyunca Kira Tahsil Edemediğini Söyleyen Mülk Sahibi Doğan Yılmaz (62), Masraflarla Birlikte 1 Milyon Lirayı Bulan Alacağını, İddiaya Göre Kiracıdan Tahsil Edemedi. Alacakları İçin Suç Duyurusunda Bulunan Yılmaz, Kiracısı Hakkında Avukatı Aracılığıyla İcra Dairesine Başvuracak İcra Takibi Başlattı. Kiracı Bunlara Rağmen Herhangi Bir Ödeme Yapmayınca da Mülk Sahibi Çareyi İlginç Bir Yola Başvurarak Buldu. Anaokulu Bir Yıldır Kirasını Ödemiyor Hazırlattığı Bir Pankartın Üzerine ‘Anaokulu 1 Yıldır Kirasını Ödemiyor’ Yazdıran Doğan Yılmaz, Çevredeki Vatandaşların Meraklı Bakışları Altında Okulun Önüne Getirdiği Aracın Üzerine Pankartı Astı. Yılmaz, Pankartıyla Kiracısını Protesto Ederken, “Bu Ay İle Beraber Tam 13 Aydır Kiramı Alamıyorum. Daha Önce de Zaten Demiyordu ve Haciz Yoluyla Alıyordum. Açtığımız Davayı Kazandık Ancak Kararı İstinafa Verdi. Karar İstinafta Beklediği İçin Şu Anda Hala Kira Vermeden Anaokulunu İşletiyor. Yasal Yollardan Kirayı Ödemeyi Kabul Etmiyor. Kendisi Burada Para Kazanmaya Devam Ediyor. Biz de Çaresiz Kaldık ve En Son Çareyi Bu Pankartı Hazırlamakta Bulduk. Belki Utanır Dedik Ama Fayda Etmiyor. Kirayı Ödeyene Kadar Bu Yola Devam Edeceğiz” Dedi. İddialara Sessiz Kaldılar Mülk Sahibinin Kirasını Ödememekle Suçlanan Anaokulu Yetkilileri İse Yönetilen Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmaktan Kaçınarak İddialar Karşısında Sessiz Kaldı

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KİRA ALACAKLARI İÇİN PROTESTO YOLU

Kiracısı özel bir anaokulu işleten mülk sahibi, 1 yıldır kira bedeli alamayınca etkili bir protesto yöntemi seçti. İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi’nde müzisyen N.G.’nin işletmekte olduğu Özel Yeni Nesil Anaokulu’ndan tam 12 ay boyunca kira tahsil edemeyen Doğan Yılmaz (62), masraflarla birlikte toplam 1 milyon lirayı bulan alacaklarını kiracıdan tahsil edemediğini belirtti. Yaşanan olumsuzluklar sonucunda Yılmaz, alacakları için suç duyurusunda bulundu ve kiracısı hakkında avukatı aracılığıyla icra dairesine başvuruda bulundu.

Anaokulu Kirasını Ödemiyor

Kiracı, yaşanan bu süreçte herhangi bir ödeme yapmadığı için Yılmaz, protesto yöntemine başvurdu. Hazırladığı pankartta “Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor” yazan Yılmaz, bu pankartı okulun önüne getirdiği aracının üzerine astı. Yılmaz, kiracısına yönelik protestosunda, “Bu ay ile beraber tam 13 aydır kiramı alamıyorum. Daha önce de zaten demiyordu ve haciz yoluyla alıyordum. Açtığımız davayı kazandık ancak kararı istinafa verdi. Karar istinafta beklediği için şu anda hala kira vermeden anaokulunu işletiyor. Yasal yollardan kirayı ödemeyi kabul etmiyor. Kendisi burada para kazanmaya devam ediyor. Biz de çaresiz kaldık ve en son çareyi bu pankartı hazırlamakta bulduk. Belki utanır dedik ama fayda etmiyor. Kirayı ödeyene kadar bu yola devam edeceğiz,” dedi.

İddialara Sessiz Kaldılar

Mülk sahibinin kirasını ödememekle suçladığı anaokulu yetkilileri ise bu yönünde yapılan suçlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınarak, iddialara sessiz kaldı.

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