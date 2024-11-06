KİRA ALACAKLARI İÇİN PROTESTO YOLU

Kiracısı özel bir anaokulu işleten mülk sahibi, 1 yıldır kira bedeli alamayınca etkili bir protesto yöntemi seçti. İzmir’in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi’nde müzisyen N.G.’nin işletmekte olduğu Özel Yeni Nesil Anaokulu’ndan tam 12 ay boyunca kira tahsil edemeyen Doğan Yılmaz (62), masraflarla birlikte toplam 1 milyon lirayı bulan alacaklarını kiracıdan tahsil edemediğini belirtti. Yaşanan olumsuzluklar sonucunda Yılmaz, alacakları için suç duyurusunda bulundu ve kiracısı hakkında avukatı aracılığıyla icra dairesine başvuruda bulundu.

Anaokulu Kirasını Ödemiyor

Kiracı, yaşanan bu süreçte herhangi bir ödeme yapmadığı için Yılmaz, protesto yöntemine başvurdu. Hazırladığı pankartta “Anaokulu 1 yıldır kirasını ödemiyor” yazan Yılmaz, bu pankartı okulun önüne getirdiği aracının üzerine astı. Yılmaz, kiracısına yönelik protestosunda, “Bu ay ile beraber tam 13 aydır kiramı alamıyorum. Daha önce de zaten demiyordu ve haciz yoluyla alıyordum. Açtığımız davayı kazandık ancak kararı istinafa verdi. Karar istinafta beklediği için şu anda hala kira vermeden anaokulunu işletiyor. Yasal yollardan kirayı ödemeyi kabul etmiyor. Kendisi burada para kazanmaya devam ediyor. Biz de çaresiz kaldık ve en son çareyi bu pankartı hazırlamakta bulduk. Belki utanır dedik ama fayda etmiyor. Kirayı ödeyene kadar bu yola devam edeceğiz,” dedi.

İddialara Sessiz Kaldılar

Mülk sahibinin kirasını ödememekle suçladığı anaokulu yetkilileri ise bu yönünde yapılan suçlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınarak, iddialara sessiz kaldı.