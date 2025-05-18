Kiracı Evden Çıkmadı, Mahkeme Süreci Uzadı

RUS ÖĞRETMENİN MAHKEME SÜRECİ

Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova, 2014 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi’nde bir siteden dubleks daire satın aldı. Yaz aylarını Antalya’da geçiren Khudiakova, 2021 yılı başında bir emlakçı aracılığıyla evini M.Y.Ö’ye bir yıllığına kiraya verdi. Kira süresi sona erdiğinde Antalya’ya yerleşme kararı aldı, ama kiracısı evi boşaltmadığı için konuyu mahkemeye taşıdı.

İSTİNAF SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında tahliye kararı verildi, ancak kiracı itiraz edince dosya istinaf mahkemesine aktarıldı. İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle, Khudiakova kiracısının eşyalarla oturduğu dubleks dairesinde yaşayamadı. Bunun sonucunda 4 yıldır, aynı apartmanın bodrum katında bulunan ortak kullanım alanı olan depoda yaşamak zorunda kaldı.