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Kiracı Evinin Tahliyesine Karar Verildi

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TÜKETİCİ HUKUKU DAVASI BAŞLATILDI

İstanbul Pendik’te bir sitede yaşayan Uğur Aksu, 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederine oturacak bir daire satın aldı. Aksu, kiracı E.Y. ismindeki kadınla görüşerek evden çıkmasını istedi ancak bu isteğe olumsuz yanıt aldı. Kiracı kadın evini boşaltmayı reddedince süreç uzadı. İddiaya göre kiracı kadın, Aksu’ya cinsel taciz suçlamasıyla iftira atarak uzaklaştırma kararı talep etti.

UZUN SÜREN SÜREÇ VE MAHKEME SONUCU

Aksu, satın aldığı evin tapusunu aldıktan sonra kiracı kadına birçok kez ek süre tanıdı. Ancak kiracı kadın sürekli tarih güncelleyerek durumu uzatmaya devam etti. Evden çıkmak istemeyen kiracı kadın, Aksu’ya “cinsel amaçlı arkadaşlık kurmaya çalışmak” gibi suçlamalarla savcılığa şikâyet etti. Fakat mahkeme, bu iddiaları reddederek takipsizlik kararı verdi.

MAHKEME EVİN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Sonunda, mahkeme, Uğur Aksu’nun talebi üzerine evin tahliyesine karar verdi. Bu durum, kiracı kadının itirazlarına rağmen gerçekleşti. Aksu, yaşadığı bu süreçteki mağduriyetinin sona ermesini bekliyor.

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