“Kiracısına Psikolojik Baskı Yapan Ev Sahibi”

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ŞARTLARI

İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi’nde 2 yıl önce yaşanan olay, iki katlı bir evde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, evin alt katında yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş’un psikolojik baskılarına maruz kalıyordu. Ev sahibinin baskıları gün geçtikçe artınca, kiracı Nusret Durmaz bu baskıları cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi.

ŞİKAYET SÜRECİ VE YAŞANANLAR

Nusret Durmaz, kaydettiği görüntülerin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak ev sahibinden şikayetçi oldu. Tenzile Bulunmuş, kiracısını evden çıkarmak için çeşitli baskılar uygulamış, bir gece de baca deliğini kırıp horon müziği dinletmişti. Sözleşmesinin sona erdiğini ifade eden Bulunmuş, “Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler” sözleriyle durumunu açıkladı.

EV SAHİBİNDEN YANIT

Tenzile Bulunmuş, kiracısının sözleşme süresi dolmasına rağmen evden çıkmadığını, kendisinin İstanbul’a hasta bakmaya gittiği dönemde ise arkadaşlarının kendisine kiracıların çıkmadığını söylediğini belirtti. Bulunmuş, “Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış” şeklinde kiracısının durumu hakkında bilgi verdi.