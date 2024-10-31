Kiracıyla Tartışma Sonrası Evi Parçaladı!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 civarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Malatya’da ikamet eden ev sahibi, yaklaşık beş yıl önce evini 19 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan bir kadına kiraladı. Zaman içinde kiracıdan şikayetler almaya başlayan ev sahibi, aynı zamanda kiracının ödemelerde sorun yaşaması nedeniyle tartışma yaşadı.

TARTIŞMA VE TEHDİT

Iddiaya göre, yapılan telefon görüşmesinde kiracı, ev sahibine “erkeksen gel görüşelim” ifadesini kullandı. Ev sahibi, kiracısından gelen bu tehditkar yanıttan sonra telefon numarasını engelledi ve kiracısına ulaşamadığı için İstanbul’a gitme kararı aldı.

GELİŞMELERİN TAKİBİ

Yaşanan bu olayların ardından olayın nasıl ilerleyeceği ve iki taraf arasındaki gerilimin nasıl bir sonuca ulaşacağı merak ediliyor. Ev sahibinin İstanbul’a gelişinin ardından yaşanacak gelişmeler, gözler önünde olacak.