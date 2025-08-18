Kiralanan Kitap 82 Yıl Sonra İade Edildi

KİTABIN İADE SÜRECİ VE MEKTUP

ABD’nin Oregon eyaletinde bir birey, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” isimli eserini 82 yıl sonra geri gönderdi. Kitapla birlikte iletilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi dikkat çekti. Mektubu kaleme alan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve Meksiko City’ye taşınırken yanında götürüldüğünü aktardı. Kitap, yıllar sonra kendisine kalan kutular arasında bulundu.

GEÇİCİ CEZA VE BORÇ MİKTARI

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza 3 sentti. Bu hesaba göre, 82 yılın sonunda yaklaşık 900 dolarlık bir ceza birikecekken, enflasyona göre bu miktar 16 bin dolardan fazla bir borç olarak ortaya çıkıyordu.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, kitabın hala iyi bir durumda olduğunu ve ağustos ayı içerisinde şehir kütüphanesinde sergileneceğini bildirdi. Kitap, daha sonra satışa çıkarılarak kütüphanenin yararına kullanılacak. 82 yıllık bir süre uzun görünse de, bu durum bir rekor oluşturmuyor. Guinness’a göre, şimdiye dek en gecikmeli iade, Cambridge Üniversitesi’nde 1668 yılında ödünç alınıp 288 yıl sonra geri verilen bir kitaba aitti.