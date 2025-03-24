Kırıkkale’de Doktor Yakup Ç. Darbedildi

DEHŞET VEREN OLAY KIRIKKALE’DE MEYDANA GELDİ

Öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi’nde bulunan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi’nde korkunç bir olay gerçekleşti. E.K., iddiaya göre annesinin telefonunda doktor Yakup Ç. ile olan mesajlarını gördü.

DOKTORU DARBETTİ, KAÇTI

Bu durum üzerine E.K., arkadaşı O.İ. ile birlikte aile sağlık merkezine gitti ve doktor Yakup Ç.’yi darbedip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen adrese yönlendirildi. İlk müdahelesi aile sağlığı merkezinde yapılan doktor Yakup Ç., ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ gözünden yaralanan doktorun tedavisi sonrasında taburcu olduğu bildirildi.

POLİS EKİPLERİ İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay sonrasında kaçan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa bir süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.