Kırıkkale’de Doktora Saldırı Olayı

DEHŞET VERİCİ OLAY KIRIKKALE’DE YAŞANDI

Öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi’nde bulunan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda E.K., annesinin telefonunda doktor Yakup Ç. ile yaptığı mesajlaşmaları gördü. Bu durum sonrasında E.K., arkadaşı O.İ. ile birlikte aile sağlığı merkezine gitti. E.K., doktor Yakup Ç.’yi darp ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla birlikte, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası Yakup Ç.’ye ilk müdahale aile sağlığı merkezinde yapıldıktan sonra, durumu durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ gözünden yaralanan doktorun tedavi süreci tamamlandı ve sonrasında taburcu oldu.

ŞÜPHELİLER HIZLA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.