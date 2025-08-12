Kırıkkale’de E-İmza İle Uyuşturucu Yazıldı

KIRIKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu ticaretine karşı bir operasyon düzenledi.

Yapılan araştırmada, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan M.T.C.’nin, aynı hastanede çalışan dört doktorun sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak sekiz kişi adına toplam bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi düzenlediği tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. M.T.C. gözaltına alındı ve hakkında adli ile idari süreçler başlatıldı.