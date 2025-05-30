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Kırıkkale’de Gözaltı: 1 Şahıs DEAŞ

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TERÖRİSTLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir çalışma yürüterek, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında, tespit edilen bir şahsa yönelik işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütle bağlantısının bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şüpheli, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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