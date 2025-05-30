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Kırıkkale’de Gözaltı Yapıldı

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TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma yürüttü. Bu çalışma çerçevesinde belirlenen bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin akabinde, şüpheli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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