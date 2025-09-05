Kırıkkale’de Kan Donduran Cinayet

Gündem

KAN DONDURAN CİNAYETİN YAŞANDIĞI ANKARA’DA OLAY

Ankara’nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde akşam saat 18.00 civarında korkunç bir cinayet gerçekleşti. İddialara göre, 53 yaşındaki Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi, 42 yaşındaki Müesser Ü.’nün yaşadığı eve gitti.

KAVGA SONRASI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada eşi Müesser Ü.’ye tabancayla ateş açtı. Olay sonrası kendisini polise ihbar eden zanlı, eşi Müesser Ü.’yü öldürdüğünü bildirdi.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Müesser Ü.’nün hayatını kaybettiği belirtilirken, cenazesi gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç aleti olan silahla birlikte Hüseyin Ü.’yü yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da inşaat işçisi 25 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz olay, çalışma alanındaki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi.

