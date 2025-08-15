Gündem

Kırklareli’de Yangın, 6 Yaralı Oluştu

YANGININ NEDEN OLDUĞU ZARARLAR

Kırklareli’nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri arasında bulunan anızlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yangından yükselen yoğun duman, D100 karayolundaki görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

TRAFFIC ZINCIRLEME KAZASI

Duman nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazanın sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan kısa süreliğine kapanan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

