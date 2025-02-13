Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Olmadı

ZAM HABERLERİ YALANLANDI

Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarına yüzde 10-15 oranında zam yapılacağına dair çıkan haberler, sektör temsilcilerinden gelen açıklamalarla yalanlandı. Aydın Tüfekçi, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı olarak, üreticilerin zam talep ettiğini ancak esnaf olarak bu talebi reddettiklerini ifade ediyor. Tüfekçi’nin sözleri şöyle: “Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok.”

FİYAT SABİTLEMELERİ DUYURULDU

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, iki hafta önce yaptıkları açıklamada Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarının sabitleneceğini açıkladı. Yapılan bu açıklamaya göre Ramazan sonrası boyunca kıyma fiyatı 379 lira, kuşbaşı et fiyatı ise 399 lira olarak belirlendi.