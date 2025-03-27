Kırmızı Et Sektörüne İhlal Uyarısı!

BIROL KÜLE’DEN KIRMIZI ET SEKTÖRÜ DEĞERLENDIRMESİ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörü üzerine sürdürdüğü çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda bu sektördeki işletmelerin ürün fiyatlarını topluca belirlediklerine, anlaşarak fiyatların artırıldığına ya da arzın kısıtlandığına dair çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirtti. Küle, “Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var.” ifadesini kullandı.

REKABETİ İHLAL EDENLERİ UYARIYOR

Küle, yürütülen incelemelere rağmen sektörde ihlalleri devam ettiren işletmelere yönelik bir uyarıda bulundu. “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023’te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Amaçlarının, vatandaşların daha uygun fiyatlarla, daha kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

SAĞLIKLI BESLENMEDE KIRMIZI ETİN ÖNEMİ

Küle, kırmızı etin vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için vazgeçilmez bir protein kaynağı olduğunun altını çizerek, bu alandaki rekabetin önemine değindi. Diğer yandan, kırmızı etin hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içerisinde bulunduğunu ifade etti. “Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğer pazarları da etkiliyor ve kartopu etkisiyle bu sorunlar daha da büyüyor. Dolayısıyla kırmızı et sektöründe rekabetin tesisini bu açıdan çok önemsiyoruz.” dedi. Ayrıca, tüm işletmelerin fiyatlarını birbirinden bağımsız, rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesini önemle vurguladı. Vatandaşların refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş sergileyeceklerini belirtti. “Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek.” açıklamasında bulundu.