Kış Aylarında Bağışıklığı Destekleyen Öneriler

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Orzaks İlaç Medikal Müdürü Dr. Feyza Özdemir, güçlü bir bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı en etkili koruma olduğunu vurguluyor ve bağışıklık sistemini destekleyen önemli önerilerde bulunuyor. Soğuk hava koşulları ve kapalı alanlarda geçirilen zaman, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabiliyor. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, vücudu virüs ve bakterilere karşı koruyarak hastalıkların etkisini azaltıyor. Dr. Özdemir, “Soğuk hava, burun ve üst solunum yollarında enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarını zayıflatırken, kapalı ve havalandırması yetersiz alanlar virüslerin daha hızlı yayılmasına neden olur. Güneş ışığının azalmasıyla ortaya çıkan D vitamini eksikliği, dengesiz beslenme, yetersiz uyku ve stres gibi faktörler de bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir,” diyor.

Besin Değerlerinin Korunması

Dr. Özdemir, günlük tüketilen besinlerin vitamin ve mineral değerlerinde önemli düşüşler olduğunu belirtiyor: “Önceden bir portakal yiyerek edindiğimiz mikro besin değerini, bugün çok daha fazla portakal tüketerek ancak alabiliyoruz. Bu durum, kronik hastalıkların sıklığının artmasına neden oluyor. Besinlerle yeterince alınamayan vitamin ve minerallerin takviye edilmesi giderek daha önemli hale geliyor.” C vitamini, D vitamini, çinko, probiyotikler ve Omega-3 gibi bileşenlerin bağışıklığı desteklediğini vurgulayan Dr. Özdemir, her birinin sağladığı faydaları da sıralıyor. C Vitamini, güçlü bir antioksidan olarak hücreleri serbest radikallere karşı koruyor, D Vitamini ise bağışıklık hücrelerinin düzgün çalışmasını destekleyerek vücudu enfeksiyonlardan koruyor.

Kış Aylarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin kış aylarında ek önlemler alması gerektiğini belirten Dr. Özdemir, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor: “Hijyen kurallarına uymak, düzenli el yıkamak ve toplu alanlarda maske kullanımı gibi basit ama etkili önlemler, hastalıklardan korunmada büyük fark yaratabilir. Ayrıca, beslenme yoluyla yeterli vitamin ve mineral almak, düzenli uyku uyumak ve stresi yönetmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor,” diye açıklıyor.